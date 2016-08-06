الطيران العراقى يقتل 12 إرهابيا من "داعش" بمنطقة "علاس" بصلاح الدين

قتل 12 ارهابيا من تنظيم (داعش) فى منطقة حقول (علاس) النفطية بصلاح الدين شمالى العراق ، وذلك فى عمليات قصف نفذتها اليوم الطائرات الحربية العراقية.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران القوة الجوية العراقية أغار على مسلحى داعش ، ما أسفر عن تدمير سبع سيارات مزودة برشاشات أحادية وسيارتين اخريين لنقل المياه والوقود بقرية "الميدان" بحقول علاس ومنطقة الآبار فى الزركة بمحاذاة جبل حمرين فى صلاح الدين.

>على صعيد آخر ، استنكر محافظ كركوك نجم الدين كريم حصار عصابات داعش لآلاف المدنيين العزل وإعدام العديد منهم، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع خطة عاجلة لتحرير الحويجة جنوب غربى كركوك من قبضة التنظيم.

وقال كريم ، فى تصريح صحفى اليوم ، إن عناصر داعش أعدموا العديد من المدنيين الذين حاولوا الهروب من الحويجة، لافتا إلى أن أى تأخير لعملية تحرير الحويجة سيزيد من معاناة المدنيين لاسيما بعد تحرير قضاء بيجى بصلاح الدين والفلوجة بالأنبار.

ونوه محافظ كركوك بجهود قوات "البيشمركة" الكدرية التى استقبلت العوائل الهاربة من داعش، مشيرا إلى أن الدوائر المختصه بكركوك ولجنة النازحين تقوم بتوزيع المساعدات على مخيمات النازحين رغم التحديات الاقتصادية.

وكان داعش نصب نقاطا أمنية فى مناطق مختلفة بحدود قضاء الحويجة والرياض بكركوك شمالى العراق، للحد من هروب العوائل واحتجزوا حوالى 1600 شخص، وقتل العشرات من المدنيين ليلة يوم أمس كانوا يحاولون الهروب من الحويجة،وان العديد من الهاربين تمكنوا من الوصول الى مواقع قوات البيشمركة وتم نقلهم الى مستشفيات كركوك لتلقى العلاج.

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