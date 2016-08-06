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أخبار العراق.. وزارة الهجرة: 11 ألف أسرة نزحت عن جنوبى الموصل بسبب داعش

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أخبار العراق.. وزارة الهجرة: 11 ألف أسرة نزحت عن جنوبى الموصل بسبب داعش أخبار العراق.. وزارة الهجرة: 11 ألف أسرة نزحت عن جنوبى الموصل بسبب داعش
قدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عدد العوائل النازحة من قضاء الشرقاط وناحية القيارة ومناطق جنوب الموصل شمالى العراق بأكثر من 11 ألف عائلة من مناطق سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية بالوزارة مهند صالح عبد الرحيم، فى تصريح صحفى مساء أمس الجمعة، ان الوزارة استقبلت 972 عائلة نازحة خلال الايام الثلاثة الماضية فى مركز استقبال النازحين بقضاء بيجى بصلاح الدين من النواحى والقرى التابعة لقضاء الشرقاط شمالى المحافظة ومناطق جنوب الموصل بمحافظة نينوى ليرتفع عدد العوائل النازحة إلى 11010.

كما وزعت وزارة الهجرة مساعدات اغاثية عاجلة للعوائل النازحة من قضاء الشرقاط وناحية القيارة ومناطق اطراف جنوب الموصل اثر عمليات تحريرها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار مهند صالح إلى أن فرع الوزارة فى تكريت مركز محافظة صلاح الدين وزع (400) حصة اغاثية عاجلة على العوائل النازحة فى تكريت تضمنت 100 مبردة هواء و100 مروحة هواء شحن عمودية و100 سلة غذائية ومثلها سلات صحية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين الاحتياجات الضرورية للاسر النازحة لحين تحقيق عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية.
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