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دراسة صينية: الوخز بالإبر يساعد على وقف تقدم الزهايمر والخرف

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دراسة صينية: الوخز بالإبر يساعد على وقف تقدم الزهايمر والخرف دراسة صينية: الوخز بالإبر يساعد على وقف تقدم الزهايمر والخرف
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الصينيين، أن الوخز بالإبر يمكن أن يفيد الناس ممن لديهم فقدان الذاكرة، ووجد الباحثون بعد تحليل 5 دراسات سابقة، أن الوخز بالإبر يمكن أن يستخدم وحده أو مع علاج آخر، مثل "النيموديبين" للمساعدة على الاحتفاظ ببعض وظيفة الذاكرة.

وخلال الدراسة، استعرض الدكتور "مين دنغ وشو"، من جامعة ووهان فى الصين، 5 دراسات نشرت سابقاً فى عامى 2012 و 2013، وشملت التجارب ما يقرب من 600 شخص يعانون من الضعف الإدراكى المعتدل، وهو نوع من فقدان الذاكرة قبل الوصول إلى الخرف.

ولاحظ معدو الدراسة أن حوالى 5% إلى 10% من الأشخاص الذين يعانون من الضعف الإدراكى المعتدل يتطور لديهم العتة أو الخرف كل عام.

وأخضع الباحثون مرضى الضعف الإدراكى المعتدل إلى العلاج بالإبر الصينية من 3 - 5 مرات فى الأسبوع لمدة ثمانية أسابيع خلال أربع دراسات.

وأظهرت البيانات أن أولئك الذين يتلقون الوخز بالإبر كانوا أفضل حالاً من هؤلاء الأشخاص بمعدل 30 نقطة فى مقياس معدل الضعف العقلى، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الجمع بين الوخز بالإبر وعقار "النيموديبين" عزز قوة المخ لدى الأشخاص الذين يعانون من الضعف الإدراكى المعتدل.


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