تكريم المشاركين بملتقى طلائع المحافظات فى كفر الشيخ

شهدت مدرسة اللغات بمدينة بلطيم تكريم المشاركين فى الملتقى الأول لطلائع التربية والتعليم فى المحافظات، الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة من مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم.

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريح صحفى لها، أمس الجمعة، تم إهداء درع التميز للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور هشام سنجرى وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، ومحمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، و طارق مكاوى مدير إدارة الكشافة بالوزارة، واللواء حمدى حشاش رئيس مجلس مدينة بلطيم، ومجلس أمناء المحافظة وتسلمه أحمد جعفر نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد السبكى مدير إدارة قلين التعليمية، والدكتور علاء جودة مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، وعلى فايق مدير عام إدارة شرق التعليمية، والدكتور نجيب النجار للمشاركة المجتمعية، ومحمد محجوب مدير إدارة بلطيم التعليمية، ورضا الشربينى مدير مدرسة اللغات، وعفاف زكى موجه مرشدات، ومنال موسى موجه التربية الرياضة، ومحمد المصرى موجه الكشافة، ورؤساء وفود المحافظات المشاركة، وهى "كفر الشيخ،الشرقية، دمياط، القليوبية، السويس، البحر الأحمر، الدقهلية، المنوفية".

بالصور.. ملتقى طلائع التربية والتعليم الأول يختتم فعالياته بكفر الشيخ

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