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تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لقناة السويس الجديدة خلال الساعات القادمة

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تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لقناة السويس الجديدة خلال الساعات القادمة تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لقناة السويس الجديدة خلال الساعات القادمة
كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من تجهيز المنصة الرئيسية بالإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، وبها جميع أعلام السفن التى عبرت القناة خلال هذا العام، والانتهاء من تجهيز مكان هبوط طائرة الرئيس بالإسماعيلية الجديدة شرق القناة.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس وكبار القيادات سيصلون إلى الإسماعيلية فى الساعة الثامنة لتفقد أنفاق قناة السويس، ثم يوجه الرئيس ماكينة "تحيا 1" لبدء إطلاق إشارة الحفر الفعلى بالنفق، ثم يتفقد آخر الأعمال التى تمت بالماكينة والالتقاء بعدد من المهندسين والعاملين بالمشروع، ويتفقد الرئيس مصنع السيجمنت لإنتاج الحلقات الخرسانية، ثم يلتقى 25 طالبًا من كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وينتقل الرئيس إلى شرق القناة لتفقد الإسماعيلية الجديدة، وإطلاق إشارة تسليم المرحلة الأولى من المدينة وعددها 12 ألفًا و244 وحدة سكنية، ومن المنتظر أن يتجول الرئيس ومرافقوه داخل الوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة، والاستماع إلى شرح تفصيلى من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حول إيرادات قناة السويس وأهم الإنجازات التى تمت بعد عام من عمل القناة الجديدة، ودور قناة السويس فى الخدمة الصحية لأهالى محافظات القناة، وعرض فيلم توثيقى من إعداد قناة السويس حول القناة الجديدة والأحداث التى مرت بها خلال عام.

ويعود الرئيس بعد ذلك إلى النادى العام بالإسماعيلية الجديدة (الفيروز)، والذى تم تجهيزه لاستقبال ضيوف الرئيس وتناول الغداء بالنادى، ثم مشاهدة احتفالية فنية استعراضية عن قناة السويس، وسيتضمن الحفل عروضًا بحرية من خلال عبور عدد من السفن وجولات جوية لطائرات الأباتشى وأف 16 والفرقاطة تحيا مصر وحاملة الطائرات جمال عبد الناصر.

بالفيديو والصور.. الإسماعيلية تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة.. محافظ الإسماعيلية: رفع الإشغالات والقمامة وتطوير الميادين ومداخل المحافظة.. وتوصيل الغاز لمدينة المستقبل
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