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رجل أعمال أردنى يتهكم على المصرى المعتدى عليه ويكشف عن منفذى الاعتداء

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رجل أعمال أردنى يتهكم على المصرى المعتدى عليه ويكشف عن منفذى الاعتداء رجل أعمال أردنى يتهكم على المصرى المعتدى عليه ويكشف عن منفذى الاعتداء
هاجم رجب الأعمال الأردنى هانى الأصفر، المواطن المصرى المعتدى عليه فى الأردن من قبل أشقاء أحد أشهر رجال الأعمال الأردنيين، واصفًا من يدافع عن المصرى المعتدى عليه بـ"الطراطير"، وأن الشعب الأردنى يحترم الشخص المحترم فى بلاده، على حد تعبيره.

وكشف رجل الأعمال الأردنى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن المعتدين على المواطن المصرى، وهم أشقاء الملياردير الأردنى المعروف رجل الأعمال زياد المناصير، مهاجمًا المتعاطفين مع المواطن المصرى الذى تم الاعتداء عليه.

وأضاف رجل الأعمال الأردنى: "شو بالنسبة لبعض الطراطير اللى قايمة الدنيا وقاعدتها على قصة المصرى اللى أكل كتلة من أخوة زياد المناصير؟؟ وعلامكوا شادين عحالكوا كثير تقولوا ما صدقتوا وتلاقوا عرس تلطموا فيه؟؟ وكلكوا بلشتوا تنظروا وعاملين حالكوا شيوخ وبتفتوا وبتتفلسفوا عظهر رجل قدم الكثير للوطن ولأبناء الوطن؟؟ هسه كلكوا شفقانين عالمصرى؟ وزياد المناصير بطل ينفع؟؟ قسم بالله كل واحد بيتفلسف بالقصة وبيلوم وبتلوم أنه قليل حيا.. إحنا بنحترم الضيف طول ما هو محترم حاله.. أما إذا تزعرن بينخبط عشواربه وعشوارب اللى خلفه.. وعشوارب اللى بده يتفلسف معه.. والمصرى اللى قايمين الدنيا عشانه وعاملين حالكوا حقانيين يروح يتزعرن فى بلاده مش عنا هون.. وجع يخلع نيعك منك اله".

وتابع رجل الأعمال الأردنى متهكمًا على المصرى: "قولوا للمصرى تاعكوا ترى مش كل من حمل سلاح صار زلمة ويهت علينا.. عجبى!!.. زياد المناصير ابن بلدى.. وابن بلدك.. خدم الوطن وخدم أبناء الوطن ولا يستحق منا سوى الاحترام والتقدير على ما قدم للوطن.. استحوا عاد".

ننشر صورًا جديدة للمواطن المصرى المعتدى عليه فى مشاجرة بالأردن
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