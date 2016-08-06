محافظ الإسكندرية: نشهد أزهى عصور الوحدة الوطنية..والبابا يقدم له درع تكريم

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن الوحدة الوطنية فى مصر حاليًا فى أزهى عصورها، مؤكدًا أن مصر تعيش حاليًا عصرًا من الاستقرار، بسبب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى جعل مصر الدولة الوحيدة المستقرة فى المنطقة، وهو بداية لاسترجاع السياحة والاستثمار، مطالبًا الجميع بالتركيز على الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالشباب على هامش حفل افتتاح النشاط الصيفى للكشافة، الذى نظمته أمس الجمعة أسقفية الشباب بحضور 1000 شاب، بالتنسيق مع وزارة الشباب تحت عنوان "أفكار عصرية بروح مصرية" بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية وعدد من قيادات الكنيسة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأعرب عن سعادته بوجود البابا تواضروس بالإسكندرية، وقال: "إن شباب مصر يبشر بالأمل والخير للمستقبل، مؤكدًا أن البابا تواضروس قامة مصرية كبيرة لها كل التقدير والاحترام.

من جانبه قدم البابا تواضروس الثانى إلى محافظ الإسكندرية درع الكشافة لتكريمه على مجهوداته.

بالصور.. البابا تواضروس يوقد شعلة النشاط الصيفى للكشافة

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