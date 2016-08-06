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سلطان بن زايد يحضر أفراح الشامسي في العين

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سلطان بن زايد يحضر أفراح الشامسي في العين سلطان بن زايد يحضر أفراح الشامسي في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الحفل الذي أقامه هدي بطي دميثان الشامسي، عصر أمس في منزله بمنطقة عشارج في مدينة العين، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة حمد بن سويكد الشامسي.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التهاني لوالد العريس وإخوانه حمد ومبارك ومحمد وإلى إخوان العروس حميد وسلطان وحمود أبناء حمد سويكد الشامسي وإلى أقربائهم، وشارك سموه في تلقي جانب من التهاني من الحاضرين.

كما حضر الحفل - الذي أحيته فرق الفنون الشعبية وقدمت فيه الأهازيج والرقصات الشعبية - عدد كبير من أهالي العروسين وأبناء قبيلة الشوامس وغيرهم من المواطنين والمقيمين.

وأعرب هدي بطي الشامسي وحمد سويكد والدا العروسين وأولادهما والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على زيارته الكريمة، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.

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