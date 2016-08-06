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الدفاع المدني في الهند يحيّي بسالة البطل

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الدفاع المدني في الهند يحيّي بسالة البطل الدفاع المدني في الهند يحيّي بسالة البطل

حيا الدفاع المدني في الهند بطولة شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في إطفاء حريق طائرة طيران الإمارات التي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لحادث في مطار دبي الدولي.

وأصبح شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي بطلاً شعبياً في الهند لما قام به من عمل بطولي وتضحية كلفته روحه من أجل إنقاذ الآخرين خلال عملية إطفاء الحريق الذي تعرضت له الطائرة التابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي أثناء هبوطها وهي قادمة من مدينة ترافندرام الهندية.

فقد وضع مركز الدفاع المدني في مدينة تيرسور العاصمة الثقافية لولاية كيرلا صورة كبيرة أمام مقره تخليداً لعمله البطولي وفخراً بتضحياته من أجل إنقاذ أرواح الناس، وليكون قدوة ومثالاً لرجال الإطفاء حول العالم.

كما باتت صورة الشهيد البطل جاسم عيسى البلوشي منتشرة في عدة مدن تعبيراً عن مشاعر أهل الهند اتجاه نبله وتضحياته، كما انتشرت صورته بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية الهند. رحمك الله يا جاسم، بقدر حزننا عليك ستكون فخرنا بشبابنا وبتضحياتهم أثناء تأدية واجباتهم في حماية الأرواح وإنقاذ الناس، كما وصفك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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