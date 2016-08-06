نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يعزيان في وفاة شيبان الحبسي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أول من أمس واجب العزاء إلى أسرة الحبسي في وفاة المغفور له بإذن الله شيبان بن محمد بن علي الدبدوب الحبسي وذلك بمنزل العائلة في منطقة البريرات برأس الخيمة.

مواساة

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه لأنجال الفقيد أحمد ومحمد ووليد شيبان الحبسي، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.