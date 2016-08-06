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أحدث الأبحاث: الكرفس يساعد على التخسيس ويحمى من الحموضة

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أحدث الأبحاث: الكرفس يساعد على التخسيس ويحمى من الحموضة أحدث الأبحاث: الكرفس يساعد على التخسيس ويحمى من الحموضة
الكرفس من الخضروات التى تتمتع بفوائد صحية سحرية، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى "OrganicFacts" المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك 4 فوائد تجعل الكرفس يتربع على عرش الخضروات، وتشمل:

1- يقلل حدوث الالتهاب


>إذا كنت تعانى من آلام فى المفاصل، والتهابات الرئة والربو، أو حب الشباب، فعليك تناول حزمة من الكرفس مرتين أسبوعيًا للتقليل من تلك المشاكل الصحية.

2- يساعد فى برامج إنقاص الوزن


> يعُد الكرفس من أفضل الخيارات إذا كنت تحاول خسارة وزنك، إذ أن ساق واحدة منه تحتوى على 10 سعرات حرارية فقط.

3- يحمى من الحموضة


>تناول الكرفس يساعد على تنظيم توازن قلوية الجسم، وبالتالى الحماية من المشاكل مثل الحموضة.

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