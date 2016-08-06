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برج الأسد حظك اليوم السبت 6/8/2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 6/8/2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>ستفتح لك فرصة مهمة و غير متوقعة فى مجال عملك فاتخاذ قرار سريع قد يجعلك الرابح ، فالتأخير يمكن أن يجعل هناك احتمال فى خسارة فرصتك وبذبك ستكون فقدت فرصة مربحة حقا ، فقد تلتقى بشخص من ماضيك هو من يجلب لك هذا العرض .

على الصعيد العاطفي:


> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوترة كثيرة هذه الفترة ، قد تشعر أنك غير قادر التمتع بالثقة مع شريك حياتك وهو ما يدفعك للتفكير فى إنهاء هذه العلاقة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الأسد، لديك مشكلة فى الجهاز التنفسى قد تؤثر عليك اليوم ، و يجب عليهم تجنب كل مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>لا تتسرع وتهمل الوفاء بالتزاماتك المختلفة ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة أعلم أنه حان الوقت للاسترخاء والتمتع بثمار جهودك السابقة .
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مصر 365

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