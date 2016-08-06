برج العقرب حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>جو من الصداقة الحميمة سيسود اليوم فى مكان عملك، سوف تستمتع بالقيام بالأعمال الدنيوية التى قد تنبذها من قبل، ستشعر بحماس كبير تجاه عملك، فعليك الانتهاء من جميع أعمالك المعلقة فهو التوقيت المناسب للانتهاء منها>كنت تمر بمرحلة اضطراب فى علاقتك العاطفية، ومن المرجح اليوم أن تستقر قليلا، ستفكر بشكل عقلانى أكثر، وسوف تكون قادرا على تحقيق المصالحة وتستعيد هدوء علاقتك العاطفية، ففرصتك فى تجديد حبك والتزامك كبيرة اليوم.>ستشعر بالاكتئاب اليوم بدون أى سبب، سيكون من الصعب أن تحافظ على مزاج مرح، لا تختار أن تقوم بأى أنشطة فردية اليوم، فادعو صديقا واخرجا للتنزه، فيمكنك مشاهدة فيلم أو الاسترخاء.>تتمتع بروح معنوية مرتفعة وطاقة كبيرة اليوم، قد تهمل بعض الأمور التى تسبب لك بعض المخاطر فيما بعد، قد تتضرر صحتك بسبب تناول أطعمة وجبات سريعة لا تستطيع معدتك أن تهضمها، خطط جيدا للمارسة تمرينات رياضية واحتفظ بحماسك لأطول فترة ممكنة.