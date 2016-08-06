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برج الجدى حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

على الصعيد المهنى:


> تعبش الآن حاله من الراحة التى كنت تبذل من أجلها أوقات من العمل الشاق، والحاجة إلى قضاء أوقات بعيدة عن أجواء العمل والروتين يجعلك قادرا على الإبداع والتحضير إلى عودة قوية تجعل منك شخصا محط إعجاب الآخر ين، وتحظى بقبول من رؤسائك فى العمل فى الفترة القادمة، فلا تبحث عن أى مشكلات الآن..

على الصعيد العاطفي:


>أنت تشعر بالحزن نتيجة لابتعادك عن شخص عزيز على قلبك، دائماً ما تأخذك مشاعرك إلى حالات الحزن، خاصة أنك لا تستطيع التعبير عنها، لا يمكنك التخلص من ذكرياتك أو عواطفك تجاه شخص بعينه، واحذر من الأثر النفسى على حالتك الصحية، خاصة أنك كثيراً ما تتأثر بشكل سلبى يجعلك مفضلاً للوحدة..

على الصعيد الصحي:


> استقرار صحى مؤقت قد يدوم إذا لم تخالف النظم الصحية و الغذائية التى تضمن وقايتك من المشاكل الصحية، ولا تجعل حالتك النفسية السيئة تؤثر عليك .

توقعات علماء الفلك:


>يتوقع علماء الفلك لمولود أن يقضى فترة حزينة يبتعد فيها عن أقرب الأشخاص له ويفضل العزلة و الوحدة بسبب حزنه على فراق شخص غالى عليه.

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مصر 365

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