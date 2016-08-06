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برج الحمل حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>ستستمتع بعرض عمل جديد خاصة من يعملون فى القطاع العام، لم تفكر من قبل فى تغيير عملك، ولكن الفرصة الجديدة التى ستأتيك ستجعلك تغير تفكيرك، الفرصة تستحق المجازفة لأنها ستأتى بثمارها.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم هو الوقت المناسب لتقضى وقتا رومانسيا مع شريك حياتك، وستحصل على المزيد من المودة والاهتمام تجنب العناد والجروح القديمة واستمتع مع شريك حياتك.

برج الحمل


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على الصعيد الصحي:


>حافظ على روحك الإيجابية للتخلص من الضغط، فيجب العودة إلى اتباع نظام غذائى وصحى جديد، قد تشعر ببعض الألم فى ركبتيك، حاول أن تنتظم فى التمرينات الرياضية وسوف تتلاشى هذه الأوجاع بعد أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>أنت شخصية بناءة، ولكن ستشعر ببعض الاضطراب فى أن تفكر بطريقة منطقية بسبب عدم شعورك بالأمان، فأنت ستكون مسئولا عن حكمك الخاطئ على الناس، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة اليوم.

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مصر 365

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