أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

على الصعيد المهني:


>كل من انتقدوك فى الماضى سيأتوك ويظهرون تعجبهم من صبرك وهدوءك، تمتع بتحقيق نجاح مادى كبير، ستدفع ثمن أشياء كمالية كثيرة خططت لشرائها الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفي:


>كن حذرا من محاولات الغش والخداع اليوم، فهذا سيحدث لك بالرغم من أن أصحابك لا يقصدون ولكن قد تضرك، ستمر ببعض الوقت الصعب.

برج الحوت


>

على الصعيد الصحي:


>كن حذرا فى نظامك الغذائى اليوم خاصة ما تناولته فى بداية اليوم، فتناول الوجبات السريعة يضرك كثيرا،تمسك بنظامك الغذائى وسوف تشعر بصحة أفضل خلال فترة قصيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة بالنفس، لا تفرط فى إحساسك، لا تحاول أن تفرض وجهة نظرك على الآخرين حتى لا تأتى بنتائج عكسية، حاول أن تتصرف دون أن تهين الآخرين، تواضع اليوم فهذا سيساعدك على إتمام العديد من الأمور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى