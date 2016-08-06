برج الحوت حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>كل من انتقدوك فى الماضى سيأتوك ويظهرون تعجبهم من صبرك وهدوءك، تمتع بتحقيق نجاح مادى كبير، ستدفع ثمن أشياء كمالية كثيرة خططت لشرائها الفترة الماضية.>كن حذرا من محاولات الغش والخداع اليوم، فهذا سيحدث لك بالرغم من أن أصحابك لا يقصدون ولكن قد تضرك، ستمر ببعض الوقت الصعب.>كن حذرا فى نظامك الغذائى اليوم خاصة ما تناولته فى بداية اليوم، فتناول الوجبات السريعة يضرك كثيرا،تمسك بنظامك الغذائى وسوف تشعر بصحة أفضل خلال فترة قصيرة.>تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة بالنفس، لا تفرط فى إحساسك، لا تحاول أن تفرض وجهة نظرك على الآخرين حتى لا تأتى بنتائج عكسية، حاول أن تتصرف دون أن تهين الآخرين، تواضع اليوم فهذا سيساعدك على إتمام العديد من الأمور.