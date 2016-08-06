برج الدلو حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>برجك ينبئك بمناخ عمل جيد، عملت الفترة الماضية بجد واجتهاد ولكن لم تجاز بشكل يرضيك، ستأتيك ثروة تعوضك عن ذلك، كما أنك ستجنى ثمار مشروعات قد بدأت بها كما ستتمتع بتقدير ومدح رؤسائك لك.>لا تتسرع فى أن تطرق أبواب الحب، وأعلم جيدا أن هناك شخصا يناسبك، فعندما تسنح الفرصة ستتعاون مع المحيطين ليقدمون لك هذه الهدية الثمينة، اترك الحب يبحث عنك، اقضِ وقتا ممتعا مع أصدقائك وأقاربك قد تجد شريك حياتك بينهم.>قد تعانى من بعض الأعراض التى قد لا تعرف سببها، ولكن بنهاية اليوم ستعرف ما تعانى منه، اجعل نفسك جذابا على قدر ما تستطيع.>الوقت اليوم مناسب لتأخذ بعض الخطوات الجريئة فهو ليس وقت الخجل، فاتخاذ القرارت هذه الفترة أمر ضرورى، لا تبعد خجلا من هذه الفرص، إيمانك بنفسك فى هذه المرحلة سيغير حياتك فيما بعد ،كما أنه حان الوقت لتقييم علاقتك القديمة.