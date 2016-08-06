أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 6 أغسطس 2016

على الصعيد المهني:


>برجك ينبئك بمناخ عمل جيد، عملت الفترة الماضية بجد واجتهاد ولكن لم تجاز بشكل يرضيك، ستأتيك ثروة تعوضك عن ذلك، كما أنك ستجنى ثمار مشروعات قد بدأت بها كما ستتمتع بتقدير ومدح رؤسائك لك.

على الصعيد العاطفي:


>لا تتسرع فى أن تطرق أبواب الحب، وأعلم جيدا أن هناك شخصا يناسبك، فعندما تسنح الفرصة ستتعاون مع المحيطين ليقدمون لك هذه الهدية الثمينة، اترك الحب يبحث عنك، اقضِ وقتا ممتعا مع أصدقائك وأقاربك قد تجد شريك حياتك بينهم.

برج الدلو


>

على الصعيد الصحي:


>قد تعانى من بعض الأعراض التى قد لا تعرف سببها، ولكن بنهاية اليوم ستعرف ما تعانى منه، اجعل نفسك جذابا على قدر ما تستطيع.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الوقت اليوم مناسب لتأخذ بعض الخطوات الجريئة فهو ليس وقت الخجل، فاتخاذ القرارت هذه الفترة أمر ضرورى، لا تبعد خجلا من هذه الفرص، إيمانك بنفسك فى هذه المرحلة سيغير حياتك فيما بعد ،كما أنه حان الوقت لتقييم علاقتك القديمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى