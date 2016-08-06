برج السرطان حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان اليوم أنت قادر على استكمال عدد من المشروعات المعلقة ، وخلال هذه الفترة ستنل مكافأة عن مجهودك الواضح الذى بذلته لفترة طويلة .> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج هادئة لكن عليك أن تكون حذرا حتى لا يتسرب الملل للعلاقة حتى إذا كانت مستقرة ، فمن الممكن دعوة شريك حياتك لتناول العشاء أو التوجه لأحد الحفلات من أجل كسر الروتين .>لمواليد برج السرطان التركيز على نفسك واحتياجاتك الشخصية أمر مهم جدا ، وأعلم أن سبب تعرضك للصداع المتكرر هو تعرضك للتعب و الإرهاق منذ فترة طويلة دون راحة حتى إذا كانت قصيرة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنه قد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة و لا مجال للتردد ، وعليك أن تعلم أن الحذر واجب فهناك قرارات حاسمة بالغة الأهمية بالضرورة أن تتخذها.