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برج العقرب حظك اليوم السبت 6/8/2016

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برج العقرب حظك اليوم السبت 6/8/2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 6/8/2016

على الصعيد المهنى:


>تشعر بالنشاط و الحيوية و الطاقة والرغبة فى العمل و لكن احترس من الاندفاع لديك القدرة على طرح العديد من الأفكار البناءة لكن تكاسلك فى بعض الأوقات يحول بينك و بين تنفيذ هذه الأفكار، لأنك دائماً ما تتعامل مع قرارات العمل بشىء من عدم الاهتمام فحاول أن تأخذ حذرك من الأخطاء المتتالية حتى لا تفقد صوابك فى الفترة القادمة..

على الصعيد العاطفي:


>الحديث مع الكثير من الأشخاص المقربين يعطيهم شعورا بالثقة لكن كلما زادت العلاقات اكتشفوا طبيعتك الغامضة التى تجعلك محط إعجاب الكثيرين ممن يبذلون الجهد لفك شفراتك، الأصدقاء يعتبروك مثالا للخبث خاصة إنك لا تتحدث عن مشكلاتك الشخصية بقدر ما تسأل الآخرين عن مشكلاتهم حاول أن تضع شعور الآخرين فى اعتبارك.

على الصعيد الصحى: تعانى من آلام بالمعدة و مشكلات الإمساك و التقلصات تجعلك عرضة لعدد من الإيحاءات النفسية المزعجة مثل الصداع و عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى عليك بتناول النعناع و الينسون والتوت.

توقعات علماء الفلك:


>يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش فترة مضطربة وتوترات بسبب قراراته المهنية المتسرعة التى تجعل الآخرين قلقين من التعامل معه، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وزيارة الطبيب.
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مصر 365

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