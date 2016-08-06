برج الميزان حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>أنت قادر من خلال شخصيتك القوية والجذابة أن تحل الكثير من المشاكل التى تحيط بك ، فالصعيد المهنى لمواليد برج الميزان سيفاجئون بالكثير من الأخبار الجيدة الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة . على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من الدعم ، فالعناد مع شريكك يزيد من التوتر و الاضطرابات فى العلاقة ، عليك أن تكون شخصا متفهما لطبيعة شخصية الشريك والتفاهم معه أفضل حل . برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان عليك أن تكون إيجابيا ، فالآلام المتكررة بمنطقة الركبة تحتاج لاستشارة الطبيب المختص . توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة الصعيد العائلى سيسوده الاضطراب والقلق بنسبة كبيرة ، فقد حان الوقت أن تأخذ استراحة من الجدول الزمنى الخاص بك وإلقاء نظرة هادئة فى محيطك و على حياتك الشخصية .

شبكةعيونالإخبارية

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