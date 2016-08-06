أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم السبت 6/8/2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم السبت 6/8/2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>أنت قادر من خلال شخصيتك القوية والجذابة أن تحل الكثير من المشاكل التى تحيط بك ، فالصعيد المهنى لمواليد برج الميزان سيفاجئون بالكثير من الأخبار الجيدة الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة .

على الصعيد العاطفي:


>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من الدعم ، فالعناد مع شريكك يزيد من التوتر و الاضطرابات فى العلاقة ، عليك أن تكون شخصا متفهما لطبيعة شخصية الشريك والتفاهم معه أفضل حل .

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الميزان عليك أن تكون إيجابيا ، فالآلام المتكررة بمنطقة الركبة تحتاج لاستشارة الطبيب المختص .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة الصعيد العائلى سيسوده الاضطراب والقلق بنسبة كبيرة ، فقد حان الوقت أن تأخذ استراحة من الجدول الزمنى الخاص بك وإلقاء نظرة هادئة فى محيطك و على حياتك الشخصية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى