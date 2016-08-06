برج الميزان حظك اليوم السبت 6/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
>أنت قادر من خلال شخصيتك القوية والجذابة أن تحل الكثير من المشاكل التى تحيط بك ، فالصعيد المهنى لمواليد برج الميزان سيفاجئون بالكثير من الأخبار الجيدة الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة .
على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من الدعم ، فالعناد مع شريكك يزيد من التوتر و الاضطرابات فى العلاقة ، عليك أن تكون شخصا متفهما لطبيعة شخصية الشريك والتفاهم معه أفضل حل .
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الميزان عليك أن تكون إيجابيا ، فالآلام المتكررة بمنطقة الركبة تحتاج لاستشارة الطبيب المختص .
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن الفترة المقبلة الصعيد العائلى سيسوده الاضطراب والقلق بنسبة كبيرة ، فقد حان الوقت أن تأخذ استراحة من الجدول الزمنى الخاص بك وإلقاء نظرة هادئة فى محيطك و على حياتك الشخصية .