برج القوس حظك اليوم السبت 6 أغسطس

على الصعيد المهني:

>أنت فى حالة ترقب مستمر وانتظار لسماع خبر تتمناه يجعلك سعيدا و يفرحك كثيراً، خصة أنك بصدد اتخاذ خطوات جديدة فى مجال العمل، لا تنسَ أن تتعامل مع أصدقائك بنفس الروح المعنوية المرتفعة ولا تجعل الخوف من الحسد يغير من طريقة تعاملك مع الكثيرين.. على الصعيد العاطفي:

>انت تشعر بالراحة عندما تميل إلى العزلة و لكن سعادتك تكون بالتواجد مع أشخاص أوفياء فأحسن اختيار أصدقائك حتى لا تشعر بالوحدة أثناء تواجدك معهم، قد تكون علاقاتك الاجتماعية متوترة، لكن طيبة قلبك ستكون سلاحك من أجل بناء علاقات اجتماعية جديدة تغير من شكل حياتك، فلا تيأس.. على الصعيد الصحي:

>حالة من النشاط والوهج الفكرى تعيشها بعد أن مارست نوع الرياضة المفضلة لك، لا تغفل عن اتخاذ قرار هام بشأن حالتك الصحية مثل الزيادة من المأكولات التى تساعدك فى خسارة وزنك. توقعات علماء الفلك :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متوترة فى حياته بسبب انقضاء كثير من علاقاته الاجتماعية وانتهائها بسبب عدم قدرته على التمييز بين الأشخاص ذات المعدن النقى الحقيقى، لكن الأيام ستغير من هذه المشكلة بعد أن يجد أناسا مخلصين يستطيع أن يثق بهم.

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شبكةعيونالإخبارية

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