الأكاديمية العربية تنظم مؤتمر لقياسات المعلومات والعلوم الكيميائية بالأسكندرية

تنظم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، المؤتمر الدولى لقياسات المعلومات والتأثير العربى فى الفترة من 6 إلى 9 أغسطس بمقر الاكاديمية بحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التغليم العالة والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية وحصة الزعاوى المدير التنفيذى لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمى المتميز، الدكتور عصام خميس ، نائب وزير التعليم العالى ن الدكتور رشدى زهران ، رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور اسماعيل عبدالغفار ن رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .>ويأتى المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة دار العلوم الطبيعية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبرنامج جائزة حمدان بن راشد التعليمى المتميز ولأول مرة على مستوى العالم العربى هذا المؤتمر المختص بقياسات المعلومات فى محاولة لإستكشاف بعض ملامح الإنتاج الفكرى العربى فى تخصصاته الموضوعية المتعددة ,وبعض ملامح الشخصية العلمية للمجتمعات العربية فى ضوء ما تنشره من نتاج فكرى على العموم أو من خلال أحد مصادره.

و يشارك فى المؤتمر أكثر من 150 باحث من 9 دول عربية (مصر – السعودية – ليبيا – الإمارات – السودان – العراق – الكويت – البحرين – الجزائر).

ويهدف المؤتمر التعرف على الإتجاهات المعاصرة فى قياسات المعلومات ،دراسة الشخصية العلمية للمجتمعات العربية فى ضوء قياسات المعلومات، تقييم الأدوات والتجارب المعاصرة فى إستخراج معامل التأثير، تسليط الضوء على التقارير والمشروعات الحالية لرصد أداء النشاط العلمى العربى، دراسة مهام الجامعات والمؤسسات البحثية العربية فى تقييم وقياس أداء النشاط العلمى.

موضوعات متعلقة..

>بعد فوزهم بالمركز السابع بمسابقة "ناسا" للغواصات.. أعضاء "توربينى": مركبتنا بـ 1600 دولار والمنافسين بـ 20 ألف ولو شاركنا بكامل قوتنا لتربعنا على عرش المنافسة.. وشركات عالمية عرضت علينا البقاء بالخارج

http://www.youm7.com/story/2016/7/23/بعد-فوزهم-بالمركز-السابع-بمسابقة-ناسا-للغواصات-أعضاء-توربينى/2812391#