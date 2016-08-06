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ننشر صور جثمان الدكتور أحمد زويل فى مطار جون كينيدى

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ننشر صور جثمان الدكتور أحمد زويل فى مطار جون كينيدى ننشر صور جثمان الدكتور أحمد زويل فى مطار جون كينيدى
حرص مسئولو مصرللطيران بمطار جون كينيدي أثناء متابعتهم رحلة الشركة رقم 986 التى أقلعت من نيويورك مساء الجمعة ومقرر وصولها مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة أمام جثمان الراحل الدكتور أحمد زويل قبل نقله علي متن الطائرة أرض الوطن.

وبمتابعة تليفونية من صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قام مكتب مصرللطيران في نيويورك برئاسة أيمن السميري وعمرو المرسي مدير المحطة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة انهاء اجراءات عودة جثمان العالم الجليل برفقة افراد اسرته.

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- المستشار الإعلامى لزويل: طائرة تقل جثمان العالم تحركت من نيويورك منذ قليل
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