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تقرير في الجول - أسباب تُقرب رمضان من المشاركة مع ستوك أمام هامبورج

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تقرير في الجول - أسباب تُقرب رمضان من المشاركة مع ستوك أمام هامبورج تقرير في الجول - أسباب تُقرب رمضان من المشاركة مع ستوك أمام هامبورج

دخل الدولي المصري رمضان صبحي قائمة فريقه ستوك سيتي لمواجهة هامبورج الألماني وديا يوم السبت، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الدوري بعد أيام. ويوجد أسباب تجعله يقترب من الظهور كأساسي أو كبديل.

ولم ينضم رمضان لمعسكر ستوك سيتي التحضيري للموسم الجديد الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى منذ أيام قليلة.

وخاض رمضان أول مران جماعي له مع ستوك سيتي تحت قيادة مارك هيوز المدير الفني للفريق أمس الخميس.

رمضان صبحي البالغ من العمر 19 عاما انضم لصفوف ستوك سيتي قادما من النادي الأهلي بعقد يمتد لأربع مواسم ظهر لأول مرة في قائمة فريقه الإنجليزي استعدادا لمواجهة هامبورج. (طالع التفاصيل)

ورغم أن هذه المباراة هي الأولى لفريق ستوك التي تشهد تواجد رمضان صبحي في قائمتها، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل رمضان قريبا من الظهور في هذه المباراة، ويستعرض معكم FilGoal.com هذه الأسباب.

إصابة نجم الفريق

يغيب عن هذه المباراة ماركو أرناتوفيتش نجم فريق ستوك سيتي وهداف الفريق الموسم الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ أيام بعد عودته للتدريبات الجماعية لفريقه.

ابتعاد النجم النمساوي عن هذه المباراة يتيح الفرصة أمام رمضان صبحي للظهور في اللقاء سواء بشكل أساسي أو بديلا خاصة أن أرناتوفيتش هو الجناح الأيسر الأساسي لستوك وهو نفس مركز رمضان صبحي.

20 لاعبا فقط

يصطحب مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي 20 لاعبا للمشاركة في هذه المباراة بينهم 3 حراس مرمى، أي سيكون أمامه 17 لاعبا يستطيع التبديل بينهم في اللقاء بواقع 10 أساسيين و7 بدلاء.

ولذلك تزداد فرص رمضان للظهور في هذه المباراة نظرا لأن المدير الفني سيرغب في الدفع بأكثر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

وتضم قائمة الوافد الجديد أيضا جو آلين وينتظر تواجده في المباراة.

البروفة الأخيرة

تعد هذه المباراة هي الأخيرة لفريق ستوك سيتي قبل انطلاق الدوري الإنجليزي، ولذلك يرغب مارك هيوز المدير الفني في استغلال المباراة بشكل جيد وتجهيز جميع اللاعبين، كذلك تجربة الصفقات الجديدة وهما الثنائي رمضان صبحي وجو ألين المنضم لصفوف ستوك قادما من ليفربول.

الاحتفاء الزيادة بالنجم المصري

منذ إعلان ستوك التعاقد رسميا مع رمضان صبحي ودائما ما تهتم حسابات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر صور وأخبار رمضان صبحي، بداية من نشر صورته وهو يوقع على قميص الفريق للموسم المقبل، ونشر مرانه الأول مع الفريق ثم نشر صورا له وهو ضمن بعثة الفريق التي سافرت ألمانيا لخوض هذه المباراة.

ونشر خبر قائمة الفريق لمباراة هامبورج بعنوان رمضان صبحي في قائمة الفريق لمواجهة هامبورج، وكل هذا الاهتمام يدل على أن رمضان سيكون له دورا في المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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