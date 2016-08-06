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بالفيديو- النني يصنع في اكتساح أرسنال 8-0

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بالفيديو- النني يصنع في اكتساح أرسنال 8-0 بالفيديو- النني يصنع في اكتساح أرسنال 8-0

صنع الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي هدفا في انتصار الفريق أمام فايكينج النرويجي بثمانية أهداف دون رد وديا، ضمن استعدادات المدفعجية لانطلاق الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف أرسنال في هذه المباراة كل من جويل كامبل هدفين ومثلهما أليكس أيوبي، وهدف لكل من سانتي كازورلا وثيو والكوت وشوبو أبكوم، وهدف سجله مدافع الفريقي النرويجي بالخطأ في مرماه.

وبدأ النني المباراة وخرج في الدقيقة 70 وشارك في صناعة الهدف الأول الذي سجله جويل كامبل، بعدما لعب الكرة برأسه في اتجاه المهاجم الشاب الذي سجل الهدف. (شاهد الهدف)

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في أخر المباريات الودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويفتتح أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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