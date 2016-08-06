هيئة الغذاء والدواء "FDA" تحذر: منتجات تفتيح البشرة تدمر الجهاز العصبى

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من بعض المنتجات الجلدية مثل كريمات البشرة والصابون ومستحضرات التجميل، التى تحتوى على الزئبق لأنها تشكل خطرًا على الصحة.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أنه إذ كانت عبوة تفتيح البشرة تحتوى على "أكسيد الزئبق"، "كالوميل"، "الزئبق"، "ميركوريو" أو "الزئبق" فإنه يجب التوقف عن استخدام المنتج على الفور.

وأشارت الـ“FDA” إلى أن الزئبق يوجد فى العديد من مستحضرات التجميل التى يتم تسويقها على أنها "مكافحة الشيخوخة" أو "تفتيح البشرة" لإزالة بقع العمر، النمش، البقع والتجاعيد، وتوضع فى بعض المنتجات لعلاج حب الشباب.

وتباع هذه المنتجات أيضًا على شبكة الإنترنت، فى حين أن بعض المستهلكين يقومون بشرائها من الخارج وترويجها بالولايات المتحدة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن التعرض للزئبق يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة خاصة النساء الحوامل والرضع والمرضعات والأطفال الصغار، حيث إنه يضر نظام الدماغ ويمنع تطوير الجهاز العصبى للطفل، ويمكن أن يمر عبر الرضاعة الطبيعية للطفل.

وأضاف الدكتور آرثر سيمون، المستشار الطبى الكبير فى إدارة الأغذية والعقاقير، أن الزئبق يمكن أن ينتقل بطريقة بسيطة مثل لمس خد شخص ما أو وجهه عن طريق القبلات.

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