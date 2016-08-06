أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هيئة الغذاء والدواء "FDA" تحذر: منتجات تفتيح البشرة تدمر الجهاز العصبى

Google+ Print
هيئة الغذاء والدواء "FDA" تحذر: منتجات تفتيح البشرة تدمر الجهاز العصبى هيئة الغذاء والدواء "FDA" تحذر: منتجات تفتيح البشرة تدمر الجهاز العصبى
حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من بعض المنتجات الجلدية مثل كريمات البشرة والصابون ومستحضرات التجميل، التى تحتوى على الزئبق لأنها تشكل خطرًا على الصحة.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أنه إذ كانت عبوة تفتيح البشرة تحتوى على "أكسيد الزئبق"، "كالوميل"، "الزئبق"، "ميركوريو" أو "الزئبق" فإنه يجب التوقف عن استخدام المنتج على الفور.

وأشارت الـ“FDA” إلى أن الزئبق يوجد فى العديد من مستحضرات التجميل التى يتم تسويقها على أنها "مكافحة الشيخوخة" أو "تفتيح البشرة" لإزالة بقع العمر، النمش، البقع والتجاعيد، وتوضع فى بعض المنتجات لعلاج حب الشباب.

وتباع هذه المنتجات أيضًا على الإنترنت، فى حين أن بعض المستهلكين يقومون بشرائها من الخارج وترويجها بالولايات المتحدة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن التعرض للزئبق يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة خاصة النساء الحوامل والرضع والمرضعات والأطفال الصغار، حيث إنه يضر نظام الدماغ ويمنع تطوير الجهاز العصبى للطفل، ويمكن أن يمر عبر الرضاعة الطبيعية للطفل.

وأضاف الدكتور آرثر سيمون، المستشار الطبى الكبير فى إدارة الأغذية والعقاقير، أن الزئبق يمكن أن ينتقل بطريقة بسيطة مثل لمس خد شخص ما أو وجهه عن طريق القبلات.

- احذرى.. منتجات تفتيح البشرة تصيبك بتسمم "الزئبق"

- دراسة أمريكية: الزئبق ينتقل للإنسان عبر السلسلة الغذائية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل