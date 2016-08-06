أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية

Google+ Print
بالصور.. حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية بالصور.. حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية
قامت حملة "شباب بيحب الخانكة" بالقليوبية، بصيانة المدارس وإصلاحها قبل بداية العام الدراسى، حيث بدأت الحملة اليوم الجمعة بإصلاح مقاعد مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، ودهان أسوارها.

وقال أحمد بلح، مؤسس الحملة، إنهم يسعون دائمًا لتفعيل المشاركة المجتمعية فى البناء، من خلال صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى لتوفير مكان مناسب يجلس فيه الطالب لتلقى العلم.

وتوجه مؤسس الحملة بالشكر إلى أهالى الخير المساهمين فى الحملة بالمال أو الجهد.

حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية (1)
>

أعضاء الحملة أثناء القيام بأعمال الصيانة

حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية (2)
>

أحد المشاركين فى الحملة خلال القيام بأعمال الصيانة

حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية (3)
>

إصلاح المقاعد المتهالكة

حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية (4)
>

المقاعد المتهالكة


>- محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيريا بنادى الاتحاد السودانى بمدينة الخانكة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365