بالصور.. حملة شبابية لصيانة مدارس الخانكة بالقليوبية

قامت حملة "شباب بيحب الخانكة" بالقليوبية، بصيانة المدارس وإصلاحها قبل بداية العام الدراسى، حيث بدأت الحملة اليوم الجمعة بإصلاح مقاعد مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، ودهان أسوارها.

وقال أحمد بلح، مؤسس الحملة، إنهم يسعون دائمًا لتفعيل المشاركة المجتمعية فى البناء، من خلال صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى لتوفير مكان مناسب يجلس فيه الطالب لتلقى العلم.

وتوجه مؤسس الحملة بالشكر إلى أهالى الخير المساهمين فى الحملة بالمال أو الجهد.



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أعضاء الحملة أثناء القيام بأعمال الصيانة



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أحد المشاركين فى الحملة خلال القيام بأعمال الصيانة



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إصلاح المقاعد المتهالكة



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المقاعد المتهالكة

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