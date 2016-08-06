أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات البنيان المرصوص الليبى تتقدم شرق حى الدولار بمدينة سرت الليبية

Google+ Print
قوات البنيان المرصوص الليبى تتقدم شرق حى الدولار بمدينة سرت الليبية قوات البنيان المرصوص الليبى تتقدم شرق حى الدولار بمدينة سرت الليبية
تمكنت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى التقدم شرق حى الدولار فى محيط مجمع قاعات واقادوقو والقصور ومجمع العيادات بمدينة سرت.

وقال المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص"، فى بيان مساء اليوم،"إن قواته تقدمت شرق حى الدولار وفى محيط مجمع قاعات واقادوقو والقصور ومجمع العيادات فى سرت".

وأضاف البيان ،إن «قوات "البنيان المرصوص"تقدمت الخطوط الأمامية، ودحرت عصابة (داعش) الهاربة واستهدفت إحدى آلياتها وكبدتهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365