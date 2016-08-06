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مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى اصطدام مقطورة بميكروباص على الأوتوستراد

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مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى اصطدام مقطورة بميكروباص على الأوتوستراد مصرع 3 وإصابة 7 آخرين فى اصطدام مقطورة بميكروباص على الأوتوستراد
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم مقطورة وسيارة ميكروباص أعلى محور الأوتوستراد فى امتداد طريق 15 مايو نتيجة للسرعة الزائدة من أحد سائقى السيارات، وانتقل رجال المرور الى المكان، وتم إزالة حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص بمحور الأوتوستراد بمنطقة 15 مايو. وانتقل رجال المرور الى المكان، كما انتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان بعد حدوث اشتعال فى السيارات نتيجة الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

وقام رجال المرور بإزالة حطام الحادث بواسطة أوناش المرور فيما قامت سيارتا إسعاف بنقل المتوفين والمصابين الى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


>توقف حركة المرور بسبب حادثى تصادم بطريق الدائرى
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