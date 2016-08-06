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سقوط مواطن أسفل القطار بمحطة مترو السادات والشرطة تنقذه

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سقوط مواطن أسفل القطار بمحطة مترو السادات والشرطة تنقذه سقوط مواطن أسفل القطار بمحطة مترو السادات والشرطة تنقذه
شهدت محطة مترو السادات سقوط مواطن أسفل القطار، إلا أن الخدمات الأمنية نجحت فى انتشاله ونقله للمستشفى بعد إصابته بعدة إصابات.

تلقى قسم شرطة سادس مترو الأنفاق، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بسقوط أحد الأشخاص أسفل القطار المترو رقم 236(المنيب / شبرا الخيمة) اثناء دخوله المحطة، مما أدى لإصابته.

وتبين أنه أثناء محاولة "محمد.س" حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بالإسكندرية، استقلال القطار اختل توازنه وانزلقت قدميه وسقط أسفل القطار ما بين العربتين الثانية والثالثة
>وحدثت إصابته .

وتمكنت الخدمات الأمنية المتواجدة برصيف المحطة من انتشاله قبل تحرك القطار، حيث تم نقله لمستشفى المنيرة العام وتبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجارى تحويله لمستشفى القصر العينى لاستكمال الفحص الطبى.

الجمهور الفاعل الرئيسى لحوادث المترو

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