نيابة شمال سيناء تعاين جثث شهداء تفجير العريش المدنيين

بدأ فريق من النيابة العامة بشمال سيناء مناظرة جثث شهداء تفجير العريش المدنيين الذين استشهدو إثر انفجار مروع شهدته مدينة العريش مساء اليوم واصيب 4 اخرين.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعى لبيان حالة الجثث، وتواصل النيابة تحقيقاتها وسماع أقوال الشهود، وشهد مستشفى العريش العام تجمع العشرات من أهالى الضحايا وسط حالة من الغضب وانتشرت قوات امنية بمحيط مستشفى العريش.

وأشار مصدر أمنى إلى أن الانفجار وقع على ساحل مدينة العريش نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بجوار أكوام من أكياس القمامة، ومن بين الشهداء أحد عمال النظافة كان بمحيط المكان وباقى المدنيين بعضهم كان يسير فى المكان وآخرين أصابتهم الشظايا أثناء تواجدهم فى مساكنهم.

وقال أهالى إن أضرارا لحقت بمنازل المدنيين بمحيط المنطقة بينها تحطم أسوار ونوافذ.

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