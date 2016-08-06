5 مصريين يمثلون دولة قطر بأوليمبياد «ريو دي جانيرو» بالبرازيل

رغم مشاركة مصر بأكبر بعثة لها والتي تضم 120 رياضيًا، في أولمبياد «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، خلال الفترة من 5 وحتى 21 أغسطس الجاري، وتعد تلك البعثة هي الأكبر في تاريخ مصر الأولمبي.

وترصد «ONA» خمس مصريين سيشاركون في الأولمبياد ولكنهم سيلعبون تحت شعار وعلم آخر وهو علم دولة قطر.

1- أمجد أشرف الصيفي

المصري الأصل بطل رمي المطرقة والذي حصل على رقم قياسي عالمي في اللعبة، للشباب دون العشرين سنة، عام 2012، وصاحب ذهبية بطولة العالم للشباب 2014.

ويلعب الصيفي بعلم دوالة قطر وصرح لموقع اتحاد ألعاب القوى القطري، عن مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية، ذاكرًا أنها ستكتسي بأهمية خاصة بالنسبة له، متابعًا: “سأبذل أقصى الجهود في ريو، لأن هدفي إسعاد الشعب القطري الذي أتشرف كثيرا بتمثيله”.

2- محمود زكي حسب الله

وسيمثل قطر في منتخب اليد محمود زكي حسب الله، والذي يلعب مع منتخب قطر والذي أطلق عليه المحللون منتخب “نجوم العالم” حيث يضم أكثر من 11 لاعبًا من جنسيات أخرى أي نحو ثلثي الفريق من الجنسيين.

وانتقل زكي بعد نهاية تعاقده مع ناديه الأوليمبي السكندري، إلى اللعب مع فريق السد القطري، حيث وافق على اللعب باسم المنتخب القطري.

يذكر أن صانع الألعاب ذو الأعوام الـ28 كان قد شارك مع منتخب الشباب المصري في حصد المركز السادس في مونديال الشباب، كما شارك مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية في القاهرة 2010.

3 – فارس حسونة

نجل إبراهيم حسونة لاعب منتخب مصر الأسبق والذي توجه للتدريب بعدد من الدول العربية ثم شجع فارس والذي كان ضمن المنتخب أيضًا في اللعب بإسم قطر بعد خلافات عدة مع رئيس الإتحاد السابق ليحقق أرقامًا قياسية مع المنتخب القطري وتوج بالكثير من الميداليات.

وكان أبرز إنجازاته التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، والتي أقيمت في العاصمة الجورجية تبليسي، في منافسات وزن تحت 85 كيلوجرام.

4- معاذ محمد

فجر اللاعب معاذ محمد أحد لاعبي رمي القرص الموهوبين أزمة كبيرة بعدما فوجيء مسؤولو اتحاد ألعاب القوى بهروبة إلى قطر.

ورغم الرعاية الكاملة التي ولاها مسؤولو الاتحاد له إلا أن اللاعب فضل اللعب اللعب لقطر، رغم أنه كان من المقرر أن يتم إشراكه في البطولة الأفريقية التي نظمت في أثيوبيا خلال شهر مارس المقبل، ثم خوض منافسات بطولة العالم للناشئين فى كولومبيا، وبالفعل خاض منافسات المسابقة الأخيرة ولكن لصالح قطر.

ومؤخرًا، فاز معاذ بالميدالية الذهبية لمسابقة قذف القرص في ختام منافسات بطولة العالم للشباب والشابات لألعاب القوى التي أقيمت بمدينة بوجديش البولندية بمشاركة 1518 لاعبا ولاعبة.

5- حسن عواض

قدمت عائلة عواض للمنتخب المصري والنادي الأهلي، 5 لاعبين، لتعد الأشهر في تاريخ كرة اليد المصرية، ومن بينهم ”

ويعد عواض ثاني لاعب مصري سيمثل قطر بالأوليمبياد القادمة وهما حسن عواض الذي كان من أهم عناصر المنتخب والأهلي حتى عام 2009 عندما أكد أنه قرر الرحيل لما لاقاه من إهمال وعدم تقدير، ما دفعه إلى خطوة التجنيس.

وقال في تصريحات سابقة له “أنا مش خاين علشان اتجنست لبلد تانية غير مصر، أنا مصري لكن في النهاية ده شغلى ولازم أشوف مصلحتي ، وأنا نظرت لمستقبل ولادي”.