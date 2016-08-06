المكتب الإعلامي لجورج وسوف ينفي ادعاءات حازم الشريف

نفى المكتب الاعلامي لسلطان الطرب جورج وسوف جملةً وتفصيلاً كل ما نشر عنه من أخبار، أنه قام بتهنئة محبو ب العرب حازم الشريف وذلك عبر إرسال رسالة صوتية له، مؤكداً أنها مفبركة.

وطلب المكتب الإعلامي للوسوف من جميع الوسائل الاعلامية توخي الحذر والتأكد قبل نشر أي خبر أو معلومة عن سلطان الطرب الذي يتمنى التوفيق لحازم.

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