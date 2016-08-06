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شكران مرتجى تحنّ إلى طفولتها وتتبادل التغريدات مع رولا حمادة

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الجمعة 05-08-2016 19:24

نشرت الفنانة شكران مرتجى صورة لها، وهي طفلة صغيرة لم تتعد الأشهر القليلة من عمرها.

شكران علقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "تويتر" بمقطع من أغنية الراحل وديع الصافي" يا مين يرجعني صغيرة وارجع إكبر عالهدا".

وكانت الفنانة شكران مرتجى قد تبادلت مجموعة تغريدات مع الفنانة رولا حمادة، بعد نشر خبر على "تويتر" يشير إلى إنتهاء رولا حمادة من تصوير مسلسل "الشقيقتان"، إفتتحتها شكران بتغريدة مهنئة وإنتهت بتغريدة قالت فيها رولا "شامة ريحة الياسمين لعندي! بوسات إلك وللشام"، فردت شكران "ناطرينك تجي لعنا".

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سيدتي