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عابد فهد يكشف عن عمل لرمضان 2017 يجمع أبرز نجوم سوريا

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الجمعة 05-08-2016 19:32

نشر الفنان عابد فهد عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بعدد من النجوم السوريين، وعلق تحتها "الأصدقاء النجوم الى اللقاء في رمضان 2017".

الصورة ضمت إلى جانب عابد فهد كل من باسل خياط، سامر المصري، جمال سليمان، حاتم علي.

فما هو العمل الي سيجمع هذه النخبة من الممثلين السوريين؟ لا شك ان الأيام المقبلة سوف تكشف عن تفاصيله.

وكان عابد فهد قد شارك في رمضان 2016 في بطولة مسلسل "سمرقند" الى جانب يوسف الخال وأمل بوشوشة وغيرهم.

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سيدتي