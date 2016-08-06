أهلي دبي لـ في الجول: مصر تستحق مشاركتها كل شيء.. ونسعى لتأكيد تفوقنا

قال عبد الله النابودة رئيس مجلس إدارة أهلي دبي إن مصر تستحق مشاركتها كل شيء حتى هواجسها، كما أوضح أن فريقه يجب أن يؤكد تفوقه، مشيرا إلى أن روح الفانلة الحمراء لن ترضى بالفوز بديلا.

‎وتستعد مصر لاستقبال مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الجزيرة والأهلي يوم 13 سبتمبر المقبل، بعد أن توصلت شركة "بريزنتيشن" الراعية لاتحاد الكرة المصري لاتفاق نهائي مع الاتحاد الإماراتي بشأن المباراة.

وصرح رئيس مجلس إدارة أهلي دبي لـFilGoal.com "الواقع يجعل التساؤل حول التخوف من الحالة الأمنية وتلك الشائعات لا محل لها، نحن سنأتي لبلدنا الثاني مصر، ولا محل للإعراب لتلك الهواجس الأمنية".

وأضاف "حتى لو كان الأمر كما يظن بعض المصريين، وأن هناك أمورا تجعل من التأني مطلوبا، فالحقيقة أننا ننظر إلى مصر نظرة مختلفة".

وتابع "ربما هي نظرة ليست بذات العمق عند البعض، فمصر تستحق أن نشاركها كل شيء حتى هواجسها ومخاطرها إن وجدت".

واستطرد "لكن كل ذلك غير حقيقي هذه الأيام، ربما كان كذلك في الماضي، نحن اليوم سنأتي لنحتفل معكم بالأمن وبمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، ومرور ٦٠ عاما على تأميم قناة السويس، وبثورة يوليو التي احتفلتم بها منذ أيام، سنأتي لنحتفل معكم ببلدكم وبلدنا التي عرفت طريق العودة لأمجادها، والتي نشاركها وتشاركنا المصير".

وأردف "سنأتي لتحتفلوا معنا ببطل الكرة الإماراتية، واختيار مصر لنلعب فيها هذه المباراة له دلالاته العميقة والكاشفة لما تمثله مصر للإمارات قيادة وشعبا".

موعد الحضور للقاهرة

وحدد موعد وصول أهلي دبي للقاهرة قائلا :"الأهلي سيحضر إلى مصر قبل المباراة بيومين".

واستدرك "وذلك لتتاح له فرصة التدريب على ملعب المباراة والتعود عليه".

ولم يتم تحديد ملعب المباراة بشكل رسمي بعد.

توقعاته لخط سير اللقاء

وعن توقعاته لخط سير المباراة أجاب "مثل هذه المباريات لا يمكن توقع نتيجتها على الإطلاق، إنها مباراة قمة للكرة الإماراتية".

وأكمل "دائما لقاءاتنا مع الجزيرة في الدوري أو أي بطولة أخرى كانت خارج التوقعات، بالطبع نحن نتطلع للفوز بالمباراة كأبطال للدوري الذي كان استثنائيا وقويا في نسخته الأخيرة، وحصلنا عليه بعد مجهود كبير ومتواصل على مدار الموسم".

وعن خصمه تحدث "لكن الجزيرة ليس بالمنافس السهل، ولا يمكن أن نغفل أن السوبر مباراة واحدة، وبالتالي سيبذل كل فريق أقصى ما لديه".

واستكمل حديثه "في الكرة علينا أن نتوقع كل شيء، وأن نكون جاهزين لكل شيء، الجزيرة بطل الكأس، ولديه الكثير من اللاعبين المتميزين، ونحن أبطال الدوري ونسعى دائما لنكون رقما صعبا في أي بطولة".

وأضاف "لكن إلى حد كبير من الممكن أن نقول إن كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر، باستثناء تغييرات طفيفة قد نتوقعها".

وتابع "مسألة السيطرة الأهلاوية فنحن نتمناها لكن الأمور لا تسير غالبا على هذا النحو، لا سيما مع منافس بحجم الجزيرة، حتى تفوز عليك أن تكافح وتثبت أنك أهل لما تريد".

مكآفات الفوز

وعن مكافآت الفوز للاعبي الأهلي في حالة الفوز "هناك لائحة مكافآت في الأهلي وبالطبع في حالة الفوز سيحصل اللاعبون عليها، نحن ندعم لاعبينا، وندرك أن سعيهم لم يكن يوما رهنا بالمكافآت التي يحصلون عليها".

واستطرد "الأمر بات الآن أكبر وأعمق من هذه النظرة، هم يعلمون أنهم كلما انتصروا تقدموا وحصلوا على أشياء أعظم من المكافأة".

وأتم "هناك لائحة لا تغفل هذه الأشياء، لكن هناك روح الفانلة الحمراء التي لم تعد ترضى بالفوز بديلا".

ويواجه الأهلي نظيره العين يوم ٧ سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس المحترفين الإماراتي، قبل أن يتجه للقاهرة لمواجهة الجزيرة بكأس السوبر والتي من المقرر أن تقام يوم ١٣ سبتمبر.