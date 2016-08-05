بالصور.. قدم رجل تتحول إلى فيل بعد حادث سيارة

لم يفكر العجوز "مايكل كول" فى أن قدمه يمكن أن تتحول إلى الفيل بعد حادث السيارة التى تعرض له منذ أكثر 10 سنوات، كما لم يفكر فى أن ذلك سيكون سببا لوفاته.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة العجوز "مايكل كول"، 68 عاما، الذى كان يسكن فى مدينة "أبردينشاير" بأسكتلندا، إذ تعرض لحادث منذ أكثر من 10 سنوات أدى إلى حدوث نزيف فى ساقه اليسرى، وكان الأطباء يرغبون وقتها فى بترها لعدم حدوث مضاعفات، ولكن حالته استقرت وقتها وتراجعوا عن فكرة البتر، لكن ساقه تورمت وتحولت إلى ما يشبه رجل الفيل وتحولت أجزاء منها إلى اللون الأزرق.

ووصل وزن الساق اليسرى بمفردها إلى ما يزيد من 19 كيلو وهو الأمر الذى جعله يعانى من الألم فترات طويلة واعتمد فى التغلب على آلامه على دواء "المورفين".

وتحكى صديقته "بروكس" قائلة: "لم يكن الورم بهذه الصورة بعد الحادث مباشرة ولكن وصل إلى هذا الشكل والوزن قبل أيام قليلة من وفاته، وتم تشخيص حالته بوجود تلف فى الجهاز الليمفاوى أدى إلى غلقه وهو ما أدى إلى تورم قدمه اليسرى، ولم يكن أحد يتوقع وصول الورم إلى هذا الحجم".

وأضافت: "قبل وفاته بعدة أيام كان الأطباء يرغبون فى تجميل قدمه بإزالة الأنسجة المشوهة وإعادة شكل قدمه إلى أصلها للتخلص من الألم الذى كان يشعر به، ولكن لم يستطع "مايكل" دفع نفقات العملية، وهو ما أدى إلى وفاته.

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