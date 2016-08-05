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سقوط قتيل و19 جريحا فى انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى المغرب

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سقوط قتيل و19 جريحا فى انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى المغرب سقوط قتيل و19 جريحا فى انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى المغرب
لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون، ستة منهم إصاباتهم خطيرة، مساء الجمعة فى انهيار بناية من أربعة طوابق فى منطقة سباتة بمدينة الدار البيضاء، وفق حصيلة أولية اوردتها السلطات.

وأفاد مصدر من الوقاية المدنية المشرفة على عمليات الإنقاذ فى تصريح لمصور فرانس إنه "فى حصيلة أولية تم انتشال جثة شخص واحد إضافة إلى 19 مصابا، ستة منهم إصابتهم خطيرة، تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى العلاجات اللازمة".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمة الحصيلة الأولية نفسها، مشيرة إلى نقل سبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن، وأفاد شهود من عين المكان فرانس برس أن امرأة "تم انتشالها مقطوعة الرجل"، فيما نقلت مواقع محلية مباشرة على "الفيس تايم" لحظة ما بعد انهيار المبنى حيث ظهر مئات السكان محتشدين فى الشوارع الضيقة المحيطة.

كما أظهر النقل المباشر العشرات من السكان وهم يشاركون فى عمليات الإنقاذ إلى جانب أفراد الوقاية المدنية، فيما كان بعض من عناصر الأمن يحيطون بالمكان لمنع السكان من الاقتراب، وأوضح السكان لفرانس برس أن المقهى الذى كان موجودا فى الطابق السفلى للبناية كان ممتلئا بالزبائن، إضافة إلى عيادة طبيبة بأحد الطوابق كانت ممتلئة بدورها، ما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

ويواصل أفراد الوقاية المدنية انتشال العالقين تحت أنقاض هذه البناية، ونقلت مواقع محلية أن هذه البناية كانت تتكون من طابق واحد فقط قبل أن يتم الترخيص لصاحبها بإضافة ثلاثة طوابق أخرى قبل ستة اشهر خلت، و"هو ما أفضى فى الغالب لانهيارها" بحسب المصدر نفسه.
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