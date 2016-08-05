أخبار عاجلة

نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
بالصور.. أهالي البحيرة يشيعون جنازة شهيد المرقسية بالزغاريد -
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التظاهر -
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يقود تأمين جنازة شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«ساندى» تطرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى

Google+ Print
«ساندى» تطرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى «ساندى» تطرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى

أرشيفية

استقرت المطربة ساندى، على طرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى.

وانتهت «ساندى» من تسجيل الألبوم، إذ سجلت آخر ٣ أغنيات منه منذ شهر تقريبًا بالتعاون مع الشاعر شادى نور، والملحن بلال سرور، والموزع هانى ربيع، قبل أن تسلم الماستر النهائى للمنتج نصر محروس الذي يتولى توزيع الألبوم من خلال شركته «فرى ميوزك».

وقالت «ساندى»، أن الألبوم به موسيقى مختلفة عن ألبوماتها السابقة التي قدمتها في مشوارها الفني و التى سوف تنال رضا جمهورها من خلال الموسيقى المختلفة.

وأشارت إلى أن ظروف تأخر الألبوم ترجع لاسباب خارج أرداتها، خصوصا أنها انتهت منه منذ فترة بسيطة، وكانت تنتظر التوقيت الأنسب لطرحه بعد أن طرح أكثر من مطرب ومطربة ألبوماتهم الفترة الماضية.

وأعربت «ساندى» عن تمنيها أن ينال الألبوم إعجاب الناس، موجهة الشكر لكل من ساهم في خروج الألبوم بشكل محترم.

وتتعاون «ساندي» مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم رمضان محمد ومحمد يحيى ويحيى يوسف وشادى نور وبلال سرور وهانى ربيع وآخرون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا