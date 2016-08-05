«ساندى» تطرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى

استقرت المطربة ساندى، على طرح ألبومها الجديد «love» في ١٠ أغسطس الجارى.

وانتهت «ساندى» من تسجيل الألبوم، إذ سجلت آخر ٣ أغنيات منه منذ شهر تقريبًا بالتعاون مع الشاعر شادى نور، والملحن بلال سرور، والموزع هانى ربيع، قبل أن تسلم الماستر النهائى للمنتج نصر محروس الذي يتولى توزيع الألبوم من خلال شركته «فرى ميوزك».

وقالت «ساندى»، أن الألبوم به موسيقى مختلفة عن ألبوماتها السابقة التي قدمتها في مشوارها الفني و التى سوف تنال رضا جمهورها من خلال الموسيقى المختلفة.

وأشارت إلى أن ظروف تأخر الألبوم ترجع لاسباب خارج أرداتها، خصوصا أنها انتهت منه منذ فترة بسيطة، وكانت تنتظر التوقيت الأنسب لطرحه بعد أن طرح أكثر من مطرب ومطربة ألبوماتهم الفترة الماضية.

وأعربت «ساندى» عن تمنيها أن ينال الألبوم إعجاب الناس، موجهة الشكر لكل من ساهم في خروج الألبوم بشكل محترم.

وتتعاون «ساندي» مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم رمضان محمد ومحمد يحيى ويحيى يوسف وشادى نور وبلال سرور وهانى ربيع وآخرون.