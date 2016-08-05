الذهب يهبط 1.7% ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنحو 1.7 بالمئة بفعل ارتفاع الدولار، بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف الأمريكية في يوليو، فيما يعزز احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وهبط الذهب في العقود الفورية لأدنى مستوى في أسبوع، بقيمة 1336.46 دولار للأوقية “الأونصة”.

وهبط البلاديوم في العقود الفورية 1.2 بالمئة إلى 695.55 دولار للأوقية، ويتجه المعدن المستخدم في صناعة السيارات وكأداة استثمار إلى أول خسارة أسبوعية له بعد مكاسب على مدى ستة أسابيع.

وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة، إلى 1145.25 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2015، عندما بلغ 1177.40 دولار يوم الثلاثاء، في حين هبطت الفضة 2.5 بالمئة إلى 19.77 دولار للأوقية، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض 2.9 بالمئة.

يذكر أن وزارة العمل الأمريكية، أعلن أن الوظائف غير الزراعية زادت 255 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل بالزيادة بلغ 292 ألفا في يونيو.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية، كما صعدت الأسهم العالمية بعد البيانات.