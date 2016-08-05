غدا محاكمة متهمى «كتائب حلوان» بأكاديمية الشرطة

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة، محاكمة 215 متهما من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم «كتائب حلوان».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.