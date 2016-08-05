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نائبة القليوبية سولاف درويش تدين حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة

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نائبة القليوبية سولاف درويش تدين حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة نائبة القليوبية سولاف درويش تدين حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة
أدانت سولاف درويش عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، ومسئولة الاتصال السياسي بإئتلاف "دعم "، الحادث المؤسف الذى تعرض له فضيلة الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتى السابق للديار المصرية، الذى نجا اليوم، الجمعة، بعناية الله من حادث لإطلاق النيران عليه خلال توجهه لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت سولاف درويش فى تصريح صحفى أن هذا الحادث الخسيس حاول النيل بمنتهى الغدر، من إحدى قامات هذا الوطن ورموزه المضيئة، التى تضع على عاتقها دوما مسئولية كشف جهل دعاة التطرف والعنف، والتأكيد عن حقيقة الدين الإسلامى الذى يدعو إلى غرس مبادئ السماحة والوسطية.

كما شددت النائبة على مواصلة الجهود من جانب الجهات الأمنية لضبط مرتكبى هذا العمل الإجرامى، لينالوا الجزاء الرادع.

- نائبة عن محاولة اغتيال على جمعة: الجبناء يحقدون على المصريين لقوة إيمانهم

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مصر 365

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