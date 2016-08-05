أستاذ عظام: 60 % من علاج خشونة الركبتين يعتمد على تغيير أسلوب الحياة

أكد الدكتور محمد صلاح شوقى رئيس قسم العظام بطب بنها خلال محاضرة ألقاها اليوم باحتفالية نظمتها إحدى شركات الأدوية برئاسة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق للإعلان عن أحدث الأدوية لعلاج الالتهابات والآلام المتعلقة بالعظام تحت عنوان "الطرق الحديثة فى علاج خشونة المفاصل" أن أكثر من 60 % من علاج الخشونة يعتمد على تغيير أسلوب المريض فى الحياة.

وأوضح أن أسلوب حياة المريض مثل زيادة الوزن ،وصعود السلالم والجلوس الخاطئ ،والاعتماد على الوسائل الحديثة باستخدام الروموت كنترول ،و"الاير كوندشن" أو استخدام التكييف والتعرض للبرودة المتكررة ،وعدم المشى وعدم ممارسة الرياضة ،كل هذه الأمور تؤدى إلى الإصابة بخشونة المفاصل.

وأشار إلى أن الأطعمة السريعة تحتوى على الزيوت والدهون التى تعمل على زيادة الوزن ،والمشروبات الغازية ، موضحا أن كل هذه العوامل تؤدى إلى زيادة خشونة المفاصل ،علما بأن هذه الخشونة تعتبر خشونة أولية ويمكن تجنبها بتجنب كل هذه العوامل، موضحا أن نسب الإصابة بالخشونة تقل إذا لم يتعرض المريض لهذه العوامل بالإضافة إلى تناول الطعام الصحى.

وأوضح أن الخشونة الثانوية تحدث نتيجة الإصابات، أو نتيجة وجود عيوب خلقية أو حدوث تمزق فى الغضاريف الهلالية ،والرباط الصليبى موضحا أن الأدوية لا تعالج الخشونة ،وإنما نمط الحياة الصحى يعالج الخشونة بنسبة 60 % أما الـــ 40 % الأخرى فتعتمد على أدوية مضادات الالتهابات والعلاج الطبيعى، مضيفا أن هناك حقن موضعية ظهرت مؤخرا وهى عبارة عن حقن لزجة من مشتقات الهيالورونيك ،والذى يعمل على تقليل الاحتكاك بين سطحى المفصل الخشن.

وأكد أن الجديد فى مجال الطب أيضا هو حقن الصفائح الدموية المركزة والتى يتم حقنها داخل المفصل ،وتقوم هذه الصفائح المركزة بتغطية السطح الخشن والتقرحات الموجودة بالمفصل من خلال الحقن، ووجد أنها تساعد على تغطية السطح الخشن، وينصح أن تعطى للمرضى فى الحالات البسيطة إلى المتوسطة ،ولكن لا ينصح بإعطائها فى الحالات الشديدة، والتى لا يفيد معها سوى التدخل الجراحى وتغيير كامل للمفصل.

تعرف على أهم شروط علاج خشونة الركبة باستخدام غضروف الأنف