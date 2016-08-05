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قوات الحكومة الليبية تتقدم فى محيط المقر الرئيسى للجهاديين فى سرت

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قوات الحكومة الليبية تتقدم فى محيط المقر الرئيسى للجهاديين فى سرت قوات الحكومة الليبية تتقدم فى محيط المقر الرئيسى للجهاديين فى سرت
أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية الجمعة انها حققت تقدما جديدا فى محيط المقر الرئيسى لتنظيم داعش فى مدينة سرت بعد معارك خاضتها معه فى وسط المدينة.

وقالت القوات الحكومية فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تقدمت قواتنا ودحرت عصابة داعش الهاربة واستهدفت احدى آلياتهم"، وأشارت إلى أن هذا التقدم تحقق بعد معارك الخميس والجمعة "فى محيط قاعات مجمع واغادوغو"، المقر الرئيسى لتنظيم داعش فى مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الساحلية.

وتحاول القوات الحكومية الوصول الى هذا المجمع وطرد تنظيم الدولة الاسلامية منه فى اطار عمليتها العسكرية الهادفة الى استعادة سرت من التنظيم المتطرف الذى يسيطر عليها منذ يونيو 2015، وحظيت القوات الحكومية بمساندة القوات الأميركية التى بدأت الاثنين شن غارات مستهدفة مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية فى المدينة المتوسطية بطلب من حكومة الوفاق الوطنى المدعومة المجتمع الدولي.
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