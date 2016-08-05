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الشرطة الكويتية تلقى القبض على فليبينية خططت لهجوم لصالح تنظيم "داعش"

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الشرطة الكويتية تلقى القبض على فليبينية خططت لهجوم لصالح تنظيم "داعش" الشرطة الكويتية تلقى القبض على فليبينية خططت لهجوم لصالح تنظيم "داعش"
أعلنت السلطات الكويتية إنها ألقت القبض على فليبينية بتهمة بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لهجوم، وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن عملية الاعتقال تمت فى وقت متأخر مساء الجمعة، ونشرت صورة لامرأة ترتدى عباءة سوداء اللون.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن المرأة "اعترفت أنها كانت على استعداد للقيام باى عمل ارهابى بمجرد ان تتاح لها الفرصة لذلك وفور توفر الوسائل اللازمة، لاستهداف فئة معينة من فئات المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الامن والاستقرار فى البلاد واثارة الفتنة."

ولم يوضح البيان المزبد من التفاصيل، كما أنه لم يذكر هوية المرأة أو ما إن كانت تواجه اتهامات جنائية، وتعرضت الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط لهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية من قبل. وقتل انتحارى 27 شخصا على الأقل وأصاب 227 اخرين خلال شهر رمضان الكريم العام الماضى.
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