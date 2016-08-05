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فيلم «يوم للستات» يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ«38»

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فيلم «يوم للستات» يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ«38» فيلم «يوم للستات» يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ«38»

 

مشهد من فيلم”يوم للستات”

مراسل«ONA»:

استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على إختيار فيلم “يوم للستات”، للمخرجة كاملة أبو ذكري، ليكون فيلم إفتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، التي تنطلق يوم 15 نوفمبر المقبل، كما سيُمثل الفيلم السينما المصرية في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وكانت لجنة من إدارة المهرجان، قد شاهدت نسخة من الفيلم الذي تعود به المخرجة كاملة أبو ذكري للسينما بعد غياب سبع سنوات منذ عرض فيلمها الأخير “واحد صفر” ، لترى اللجنة أن مستوى الفيلم يؤهله لأن يكون فيلم افتتاح المهرجان هذا العام .
> “يوم للستات” من إنتاج النجمة إلهام شاهين، تأليف هناء عطية، وبطولة كل من إلهام شاهين ونيللي كريم ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي وناهد السباعي وأحمد داود وإياد نصّار وهالة صدقي، وتدور أحداثه حول قيام مركز شباب في حيّ شعبي بتخصيص يوم يكون فيه حمام السباحة داخل المركز للسيدات فقط، وما يترتب على القرار من تأثير على الحياة الاجتماعية والنفسية والعاطفية لنساء الحي.
> تُقام الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة بين 15 و24 نوفمبر المقبل، وتعرض أكثر من 160 فيلماً من مختلف دول العالم، ضمن برامج ومسابقات متنوعة، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبرز صناع السينما في والعالم، من بينهم المخرج الكبير محمد خان الذي رحل عن دنيانا قبل أيام.

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