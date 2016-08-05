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الزمالك يعلن عن قائمة لقاء القمة أمام الأهلي بكأس مصر

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الزمالك يعلن عن قائمة لقاء القمة أمام الأهلي بكأس مصر الزمالك يعلن عن قائمة لقاء القمة أمام الأهلي بكأس مصر

أرشيفية

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مؤمن سليمان، عن قائمة الفريق التي ستدخل في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق الاهلي في نهائي مسابقة كأس ، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل علي ملعب برج العرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – عمر صلاح.

الدفاع: علي فتحي – محمد ناصف – أسامة إبراهيم – حسني فتحي – علي جبر – أحمد دويدار – شوقي السعيد – رمزي خالد – إسلام جمال.

الوسط: أحمد توفيق – طارق حامد – معروف يوسف – إبراهيم صلاح – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي – إيمانويل مايوكا – أحمد جعفر.

 

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