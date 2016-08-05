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اعتقال مواطنة ألمانية بتركيا للاشتباه في علاقتها بحركة “غولن”

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اعتقال مواطنة ألمانية بتركيا للاشتباه في علاقتها بحركة “غولن” اعتقال مواطنة ألمانية بتركيا للاشتباه في علاقتها بحركة “غولن”

فتح الله غولن – أرشيفية

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن مواطنة ألمانية موقوفة منذ عدة أيام في تركيا للاشتباه بصلات لها مع حركة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب.

وأكدت الخارجية الألمانية، أن المرأة أوقفت قبل أيام عدة بعد العثور في منزلها على كتب تؤشر إلى اتصالات مع حركة غولن أو انتماء إليها، حسبما ذكرت فرانس برس.

وذكرت تقارير صحفية، أن السفارة الألمانية في أنقرة تحاول أن تتصل بهذه المرأة منذ أيام، ولكن دون جدوى.

ويسود التوتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا منذ أشهر، خاصةً بعد التهديدات التركية بوقف تنفيذ اتفاق الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وإصدار البرلمان الألماني قرارًا يعترف فيه بإبادة الأرمن.

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