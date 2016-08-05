شيسيدو تقدّم إليكِ طريقة جديدة لمكافحة علامات التقدّم في السن

استعيدي تألّق الشباب مع مستحضرات Bio Performance Lift Dynamic

شغلنا الشاغل أن نساعدكِ سيّدتي في الحفاظ على بشرة متألّقة ونضرة كبشرة الشباب. فبشرتنا تعاني كل يوم، متأثّرة بوتيرة الحياة السريعة وضغوطاتها وبالتلوّث على أنواعه. لكن لا تقلقي، فقد ابتكرت شيسيدو مجموعة Bio Performance LiftDynamic للعناية بالبشرة لتقدّم حلاً كاملاً متكاملاً لمعالجة مشاكل علامات التقدّم في السنّ.

تركّز مستحضرات مجموعة Bio Performance LiftDynamic على مكافحة المشاكل الرئيسية الثلاث التي تُظهر علامات التقدم في السن، وهي التغيّرات في خطوط الوجه (أي التجاعيد والارتخاء)، والمشاكل في لون البشرة (عدم تجانس اللون، والبقع الداكنة، والتصبّغ، والاحمرار، والمسام الواسعة)، والتباينات في ملمس البشرة (الخشونة، والخطوط الرفيعة، والجفاف). فتعمل كل مستحضرات هذه المجموعة على تجديد خلايا البشرة، وتعزيز الأثر العام لإصلاح البشرة، وتسخير القوى الطبيعية المُصلحة للبشرة لتعزيز بنيتها.

علاج BIO PERFORMANCE LIFTDYNAMIC للعينين

(323 درهماً إماراتياً – 30 مل)

علاج للعينين، يشدّ البشرة ويصلحها ويساعد على إعادة كثافة البشرة من العمق، لتصبح الخطوط المحيطة بالعينين أشدّ وأكثر نضارة، كما يحدّ من التجاعيد البارزة. يوصى به للمرأة ذات البشرة الناضجة التي تخشى ارتخاء البشرة وضعفها والتجاعيد العميقة والجفاف حول منطقة العينين.

الفوائد:

• يرفع الخطوط المحيطة بالعينين فتبدوان أوضح

• تبدو البشرة المحيطة بالعينين أشدّ وأكثر نضارة

• يخفّ ظهور التجاعيد

• تبدو البشرة نديّة وناعمة وتستعيد ترطيبها

كريم BIO PERFORMANCE LIFTDYNAMIC

(507 دراهم إماراتية – 50 مل)

كريم لشدّ البشرة وإصلاحها، يساعد على إعادة كثافة البشرة من العمق، لتصبح الخطوط المحيطة بالعينين أشدّ وأكثر نضارة، كما يحدّ من التجاعيد البارزة.

الفوائد:

• يرفع خطوط البشرة من العمق، فتبدو البشرة مشدودة

• تبدو البشرة أشدّ وأكثر نضارة

• يخفّ ظهور التجاعيد

• تبدو البشرة نديّة وناعمة

• تستعيد البشرة الترطيب

• يزيل علامات ضرر البشرة ويحسّن تجدّد خلايا البشرة لملمس صحي

سيروم BIO PERFORMANCE LIFTDYNAMIC

(441 درهماً إماراتياً – 15 مل)

سيروم لشدّ البشرة وإصلاحها، يساعد على إعادة كثافة البشرة من العمق، لتصبح الخطوط المحيطة بالعينين أشدّ وأكثر نضارة، كما يحدّ من التجاعيد البارزة.

الفوائد:

• يرفع خطوط البشرة من العمق، فتبدو البشرة مشدودة

• تبدو البشرة أشدّ وأكثر نضارة

• يخفّ ظهور التجاعيد