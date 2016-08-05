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اكتشاف مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء رياضي

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اكتشاف مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء رياضي اكتشاف مومياء عمرها 1500 عام ترتدي حذاء رياضي

صورة للمومياء

عثر علماء الآثار، على جسم محنط لامرأة، ترتدي حذاء يشبه حذاءً رياضيًا تصنعه شركة “أديداس”.

وصرح الناطق باسم متحف “خوفد Khovd” المنغولي، أن عمر المومياء يقدر بـ1500 عام، وتم دفنها على ارتفاع يزيد عن 2800 متر، ما ساعد على إحتفاظها بحالة جيدة، حسبما ذكرت لبنان 24.

وقال الناطق، “المرأة المحنطة ارتدت حذاءً يشبه حذاء رياضي للتزلج على الثلج، كالذي تصنعه شركة “أديداس” الفنلندية”.

وعُثر بجانب المومياء على مواد أخرى، هي كناية عن أزياء وآنية فخارية ورأس خروف وعظام حيوانات أخرى.

ويستمر علماء الآثار في دراسة الجسم المحنط لتحديد إلى أي عرق أو قوم ينتمي، وبعد خروجهم باستنتاجات معينة سيتم عرض المومياء في متحف ” Khovd ” المنغولي.

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